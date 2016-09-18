У чергах на кордоні з Польщею стоять понад 300 авто

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Неділя, 18 вересня 2016, 01:02

Станом на 22:00 17 вересня в чергах в пунктах пропуску на кордоні з Польщею стоять 310 автомобілів.

Про це повідомляє прес-центр Західного регіонального управління Державної прикордонної служби.

У пункті пропуску "Ягодин авто" очікують 150 машин, в ПП "Устилуг" - 60, в ПП "Угринів" і "Рава Руська" - по 50 автомобілів.

У ПП "Краковець", "Шегині", "Грушів" та "Смільниця" машин немає.

У пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною стоять 40 автомобілів. У ПП на кордоні з Угорщиною очікують 15 машин.

У ПП на кордоні з Молдовою і Румунією черг немає.

Теми: Польща Прикордонна служба
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Коментарі — 2
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IP: 195.5.44.---nestor198018.09.2016 02:23
Американці запропонували зробити Україну 51-м штатом США !: ▼ Та воно так уже і є цілком логічно. Цікава думка ЄС по цьому питанню. Хто скоріше відкриє безвізовий режим для України, той і виграв, чи будемо як сьогодні на кордоні Польщі по 500 автомобілів у черзі щоденно мордують? А люди їдуть просто розслабитись, відпочити, пива випити, а вони нас нагло в чергу по 500 автомобілів. І чого б не нам після такої Польської Європи не стати 51 штатом США
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IP: 84.208.62.---Ksi18.09.2016 01:54
Нічого дивного з усіх машин на кордоні з Польщею вглиб теріторіі заіжджає менше половини, безліч тих що по декілька раз на день перетинають кордон, щоб привезти -завезти, що вони там возять. Таким чином створюючи пробки. На пішохідному пп, Шегині ще гірша ситуація 90% стоять в черзі тільки щоб продати горілку і цигарки на тервторіі Польщі зразу за кпп.
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