У Росії почалися вибори до Держдуми

У Росії почалися вибори депутатів Держдуми сьомого скликання.

Про це повідомляє "РБК".

Перші виборчі дільниці відкрилися на Камчатці і Чукотці о восьмій ранку за місцевим часом (23:00 за Києвом).

О 21:00 завершиться голосування в найзахіднішому регіоні Росії - Калінінградській області, після чого ЦВК почне оголошувати результати голосування.

У РФ парламентарії обираються за змішаною системою: 225 депутатів - за списками політичних партій, 225 - по одномандатних округах. Для проходу в думу партіям доведеться набрати більше п'яти відсотків голосів.

Вперше Росія проведе "вибори" і в анексованому Криму.

Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що Україна ухвалила рішення про заборону відкриття повноцінних виборчих дільниць у російських дипломатичних установах на українській території через включення Криму до багатомандатного федерального виборчого округу на парламентських виборах.