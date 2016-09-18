Білий дім висловив співчуття у зв'язку з жертвами авіадура в Сирії

Білий дім висловив співчуття у зв'язку з авіаударом в Сирії, в результаті якого загинули кілька десятків сирійських військовослужбовців.

Про це повідомляє агентство АР.

"Адміністрація Обами висловлює жаль в зв'язку з "ненавмисними жертвами" після авіанальоту по сирійським військам", - йдеться в повідомленні.

BREAKING: Obama administration official expresses US regret for 'unintentional loss of life' after airstrike on Syrian forces. — The Associated Press (@AP) September 17, 2016

Раніше в Міноборони РФ заявили, що в Сирії в результаті авіаудару США загинули 62 сирійських військовослужбовця, близько 100 людей отримали поранення.