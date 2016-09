Білий дім висловив співчуття у зв'язку з жертвами авіадура в Сирії

Білий дім висловив співчуття у зв'язку з авіаударом в Сирії, в результаті якого загинули кілька десятків сирійських військовослужбовців.

Про це повідомляє агентство АР.

"Адміністрація Обами висловлює жаль в зв'язку з "ненавмисними жертвами" після авіанальоту по сирійським військам", - йдеться в повідомленні.

