Білий дім висловив співчуття у зв'язку з жертвами авіадура в Сирії

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Неділя, 18 вересня 2016, 02:27

Білий дім висловив співчуття у зв'язку з авіаударом в Сирії, в результаті якого загинули кілька десятків сирійських військовослужбовців.

Про це повідомляє агентство АР.

"Адміністрація Обами висловлює жаль в зв'язку з "ненавмисними жертвами" після авіанальоту по сирійським військам", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Міноборони РФ заявили, що в Сирії в результаті авіаудару США загинули 62 сирійських військовослужбовця, близько 100 людей отримали поранення.

Теми: США Сирія
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