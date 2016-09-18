Радбез ООН збирається на екстрене засідання щодо Сирії

Екстрена зустріч Ради Безпеки ООН по Сирії призначена на 19:30 за нью-йоркським часом (02:30 за Києвом).

Про це повідомляє ВВС.

Зазначено, що нарада проходитиме в закритому режимі.

Раніше в Міноборони РФ заявили, що в Сирії в результаті авіаудару СШАзагинули 62 сирійських військовослужбовця, близько 100 людей отримали поранення.

Незабаром після цього офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що Росія має намір скликати термінове засідання Ради Безпеки ООН і зажадати від Вашингтона пояснень у зв'язку з авіаударами.

В адміністрації президента США Барака Обами заявили, що Вашингтон шкодує про загибель сирійських військових.