Президенти України і Латвії обговорять повернення конфіскованих 50 млн євро

Президент Петро Порошенко і його латвійський колега Раймондс Вейоніс проведуть переговори, однією з тем яких буде повернення в Україну конфіскованих в Латвії злочинних активів колишніх українських чиновників.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив заступник Генерального прокурора України Євген Єнін, передає "Укрінформ".

"Наскільки мені відомо, в найближчі кілька днів повинна відбутися зустріч президента України та президента Латвії, і ця тема буде однією з топових в ході переговорів", - сказав він.

Єнін зазначив, що Латвія підтвердила готовність передати гроші, але для цього з української сторони потрібні докази, що гроші були незаконно викрадені в Україні.

"Латвійська сторона підтвердила на 100% готовність виконати всі свої зобов'язання в рамках існуючих міжнародних конвенцій. Україна ж повинна документально підтвердити факт походження цих грошей з України і їх злочинне походження. Ключовим питанням буде вирок українського суду, але можуть бути і альтернативи", - сказав замгенпрокурора.

Як відомо, 13 вересня суд Латвії конфіскував 50 млн євро на користь держави в справі про розкрадання з держбюджету України і легалізації коштів через латвійські банки.

Восени 2014-го тодішній генпрокурор України Віталій Ярема оголосив, що у колишнього віце-прем'єра України Сергія Арбузова в банках Латвії заарештовані $49,3 млн. Крім того, на рахунках компанії Юрія Іванющенка в латвійських банках "застрягли" $32 млн доларів і 72 млн швейцарських франків

Сам Арбузов спростовує будь-яку свою причетність до рахунків в Латвії.