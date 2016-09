У центрі Нью-Йорка прогримів вибух, є постраждалі

У Нью-Йорку на Манхеттені прогримів потужний вибух.

Пожежна охорона Нью-Йорка повідомила, що в результаті події постраждали 25 осіб. Поранення не загрожують життю людей.

На місці працює поліція і пожежники. Правоохоронці оточили район. Прилеглі будівлі були евакуйовані.

Поліція шукає вибуховий пристрій, який ймовірно став причиною вибуху.

UPDATE: Police are searching for explosive devices at explosion site https://t.co/tTutFsybA3 pic.twitter.com/5Deb908vTQ