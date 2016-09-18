У центрі Нью-Йорка прогримів вибух, є постраждалі

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Неділя, 18 вересня 2016, 05:00

У Нью-Йорку на Манхеттені прогримів потужний вибух.

Пожежна охорона Нью-Йорка повідомила, що в результаті події постраждали 25 осіб. Поранення не загрожують життю людей.

На місці працює поліція і пожежники. Правоохоронці оточили район. Прилеглі будівлі були евакуйовані.

Поліція шукає вибуховий пристрій, який ймовірно став причиною вибуху.

Теми: США вибух
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