"Вишеградська четвірка" пригрозила ветувати угоду по "Brexit"

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Неділя, 18 вересня 2016, 06:33

Глави держав "Вишеградської четвірки" - Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини - пригрозили накласти вето на угоду про вихід Великобританії з ЄС, якщо та не гарантує юридичного захисту і збереження трудових прав громадян Центральної Європи, які живуть і працюють в Британії.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який приймав у п'ятницю саміт ЄС в Братиславі, передає ВВС.

"Ми не дозволимо перетворити наших громадян, що живуть в Британії, в "людей другого сорту". Думаю, Британія розуміє, що тут немає місця компромісу", - сказав він.

На саміті учасники зустрічі обговорили кроки, пов'язані з виходом Великобританії з Євросоюзу.

Після закінчення саміту голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер наголосив, що Лондон не збереже повний доступ до спільного європейського ринку, якщо буде перешкоджати міграції громадян країн ЄС.

Лідери всіх 27 країн погодилися, що ніякі переговори про "Brexit" не почнуться до тих пір, поки Британія не надасть "дорожню карту" щодо виходу з ЄС.

Теми: Британія
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