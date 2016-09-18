Доба в АТО: Бойовики порушили "свій" режим тиші 26 разів

За минулу добу бойовики 26 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Незважаючи на провокації, Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських угод", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на Донецькому напрямку зафіксовано 12 порушень "режиму тиші".

З мінометів 120-го калібру, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї бойовики стріляли районі Авдіївки. По Верхньоторецьку, Нижнє Лозовому і Новгородському сепаратисти били з гранатометів і стрілецької зброї. Крім того, по Нижнє Лозовому били з міномета 82-го калібру і зенітної установки.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 14 порушень "режиму тиші".

"Ворог відкривав вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї в районі Талаківки, Павлополя, Мар’їнки, та Широкиного. Також бойовики відкривали вогонь з БМП по позиціям Збройних Сил України в районі Талаківки", - повідомили в штабі.

За минулу добу в зоні проведення АТО був зафіксований проліт 6 безпілотників.

Як відомо лідери донецьких і луганських бойовиків раніше заявили, що оголошують режим тиші з 15 вересня.