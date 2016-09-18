На Дніпропетровщині у 5-поверхівці стався вибух

00
0
Неділя, 18 вересня 2016, 09:40

В ніч на неділю в Павлограді Дніпропетровської області у п'ятиповерховому будинку стався вибух, пошкоджено 5 квартир.

Як повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, 18 вересня о 1:30 до Служби порятунку "101" у Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вибух газоповітряної суміші у одній із квартир п'ятиповерхового житлового будинку в м. Павлоград по вул. Дніпровська з послідуючим горінням та розповсюдженням на сусідні квартири.

 
Всі фото прес-служби ДСНС

О 3:24 підрозділами ДСНС пожежу на площі 200 м2 ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. На місці пожежі врятовано 2 особи.

 

Вибухом частково зруйновані дві стіни між квартирами, пошкоджена плита перекриття на п’ятому поверсі та вибито шибки у вікнах другого під’їзду з третього по п’ятий поверх, вогнем пошкоджено п’ять квартир. Причина пожежі встановлюється.

Міською державною адміністрацією вирішується питання, що до відселення мешканців пошкоджених квартир до тимчасового житла.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У диппредставництвах РФ в Україні відкрилися виборчі дільниці
У центрі Нью-Йорка прогримів вибух, є постраждалі
Президенти України і Латвії обговорять повернення конфіскованих 50 млн євро
Усик переміг Гловацьки і став чемпіоном
Усі новини
Львівський форум

Форум видавців оголосив 23 найкращі книжки року

#небийдитину

Новий флешмоб проти насильства шириться на Facebook