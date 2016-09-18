На Дніпропетровщині у 5-поверхівці стався вибух

В ніч на неділю в Павлограді Дніпропетровської області у п'ятиповерховому будинку стався вибух, пошкоджено 5 квартир.

Як повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, 18 вересня о 1:30 до Служби порятунку "101" у Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вибух газоповітряної суміші у одній із квартир п'ятиповерхового житлового будинку в м. Павлоград по вул. Дніпровська з послідуючим горінням та розповсюдженням на сусідні квартири.

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О 3:24 підрозділами ДСНС пожежу на площі 200 м2 ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. На місці пожежі врятовано 2 особи.

Вибухом частково зруйновані дві стіни між квартирами, пошкоджена плита перекриття на п’ятому поверсі та вибито шибки у вікнах другого під’їзду з третього по п’ятий поверх, вогнем пошкоджено п’ять квартир. Причина пожежі встановлюється.

Міською державною адміністрацією вирішується питання, що до відселення мешканців пошкоджених квартир до тимчасового житла.