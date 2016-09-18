Вибори в Криму ставлять під сумнів легітимність Держдуми - МЗС

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Неділя, 18 вересня 2016, 13:07

Проведення виборів до Держдуми РФ у Криму ставить під сумнів легітимність усієї Держдуми і свідчить про необхідність посилення санкцій.

Про це заявила речник МЗС України Мар'яна Беца в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в неділю.

"Ми виходимо з того, що зазначені вибори є ще одним свідченням триваючої збройної агресії Росії проти України, оскільки Крим це Україна, і ми виходимо з того, що зазначені вибори є апріорі нелегітимними, незаконними, порушують міжнародне право, статут ООН, законодавство України, а також порушують Резолюцію Генеральної асамблеї ООН від 27 березня 2014 року, яка підтвердила територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах", - сказала Беца.

Вона також підкреслила, що проведення виборів "ставить під сумнів легітимність усієї Державної Думи" і свідчить про необхідність посилення введених раніше санкцій "як персональних, так і загальних".

"Ми також виходимо з того, що будь-які результати цих виборів є нікчемними і закликаємо світ не визнавати легітимність зазначених виборів, легітимність т.зв. представників і легітимність Державної Думи, і вважаємо, що потрібно посилити санкційний тиск на всіх причетних до проведення зазначених виборів", - додала Беца.

Теми: МЗС Крим вибори
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Коментарі — 2
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IP: 91.199.93.---moskva3318.09.2016 14:04
ну вот сделали заявление. Дума нелегитимна. И что? И ничего.
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IP: 77.52.193.---Bazel Kyrq18.09.2016 13:47
ага!!!!!
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