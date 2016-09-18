"Вибори" у Криму: агітація триває, кримські татари голосування бойкотують

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Неділя, 18 вересня 2016, 14:21

У день проведення виборів до Держдуми РФ на території анексованого Росією Криму триває передвиборча агітація, кримські татари бойкотують голосування.

Як повідомив 18 вересня у своєму Facebook глава ЦВК Курултая кримських татар Заір Смедляєв, у день голосування не знято наочну агітацію, а майже на кожній виборчій дільниці присутні представники бюджетних організацій.

"Звіряють списки тих, хто прийшов на голосування, а потім з погрозами починають обдзвонювати тих, хто не з'явився. Їм потрібна явка, а результати самі намалюють. Нагадую, вибори це право, а не обов'язок", - додав Смедляєв.

Разом з тим російська "Новая газета" повідомляє, що перші порушення на виборах у Криму були зафіксовані ще до початку голосування.

"Мешканка Ялти Аніка Шаульська повідомила, що на виборчій дільниці №508 у "день тиші" були виявлені агітаційні матеріали кандидатів Андрія Козенко і Сергія Аксьонова. Козенко є віце-спікером "Держради Криму",  Аксьонов - "глава" республіки. Обидва балотуються до Держдуми від "Єдиної Росії". Агітаційні листівки і плакати лежали на столах у виборчій комісії", - йдеться у повідомленні.

 Також видання з посиланням на джерела зазначає, що кримські татари бойкотують вибори.

"За повідомленнями джерел, виборчі дільниці у Бахчисараї порожні. Таким чином, на даний момент можна констатувати, що кримські татари фактично проводять бойкот виборів, до чого їх раніше закликали лідери забороненого в Росії Меджлісу і офіційний Київ. У той же час глава Криму Сергій Аксьонов вранці висловив упевненість, що кримські татари продемонструють високу явку", - зазначає видання.

При цьому ЗМІ зазначає, що у Сімферополі голосування відбувається у тролейбусах з урнами для голосування.

"Це одне з нових напрямків організації виборів на території Сімферополя. У будь-якому випадку, щоб не сталося, голосування триватиме", - заявив "глава" адміністрації Сімферополя Геннадій Бахарєв, зазначає видання.   Бахарєв уточнив, що тролейбуси обладнано "для голосування на випадок "непередбачених ситуацій".

"У той же час абсолютно незрозуміло, чи функціонують дані тролейбуси в умовах штатної роботи виборчкомів. Представники адміністрації Сімферополя не відповідають на дзвінки журналістів", - пише "Новая газета". 

 

За повідомленням "Крим. Реалії", у космічному ліцеї №41 у Сімферополі  найбільшу активність з ранку продемонстрували військові пенсіонери та курсанти Сімферопольської філії Краснодарського університету МВС, який тут розташований. 

"Біля входу на дільниці чергують по одному майору поліції з ручним металодетектором. На виході екзит-пол проводять представники ВЦИОМ і московського Фонду громадської думки", - йдеться у повідомленні.

Українська правда 

Теми: Крим вибори Росія анексія
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