У Києві в посольстві РФ проголосувало понад 100 людей
У Києві станом на 15.00 на виборах до Держдуми РФ проголосували понад 100 людей.
Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в диппредставництві.
"Незважаючи на складну ситуацію навколо російських закордонних установ на території України вибори проходять у встановленому порядку", - зазначили там.
"Українські правоохоронні органи оперативно реагують на провокації, гарантуючи безпеку диппредставництв. Станом на 15.00 мск в Києві проголосувало понад 100 осіб", - сказали в посольстві РФ.