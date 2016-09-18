У Києві в посольстві РФ проголосувало понад 100 людей

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Неділя, 18 вересня 2016, 15:52

У Києві станом на 15.00 на виборах до Держдуми РФ проголосували понад 100 людей.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в диппредставництві.

"Незважаючи на складну ситуацію навколо російських закордонних установ на території України вибори проходять у встановленому порядку", - зазначили там.

"Українські правоохоронні органи оперативно реагують на провокації, гарантуючи безпеку диппредставництв. Станом на 15.00 мск в Києві проголосувало понад 100 осіб", - сказали в посольстві РФ.

Теми: Росія вибори Київ
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