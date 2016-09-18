Винуватець вибуху в Павлограді ще й убив колишню дружину – поліція

Власник квартири у Павлограді Дніпропетровської області, де в ніч на неділю стався вибух, підозрюється у вбивстві колишньої дружини, тіло якої виявили тієї ж ночі.

Як повідомляє прес-служба обласної поліції, 18 вересня о 02.15 громадяни повідомили до чергової частини Павлоградського ВП, що в будинку № 569 по вул. Дніпровській в м. Павлограді стався вибух газу.

Майже одночасно з цим повідомленням до чергової частини зателефонував чоловік, який розповів, що виявив в будинку по вул. Новій тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

На місце вибуху та вбивства виїхали слідчо-оперативні групи Павлоградського відділу поліції.

Поліцейські встановили, що на п’ятому поверсі 5-поверхового житлового будинку стався вибух природного газу, внаслідок чого вогнем було пошкоджено три квартири.

Поліцейські, які виїхали на місце вбивства, виявили на майданчику між першим та другим поверхом будинку по вул. Новій м. Павлограда тіло 53-річної жінки з численними колото-різаними пораненнями обличчя, шиї, живота та грудної клітини.

Коли правоохоронці перебували на місці вибуху, сусіди звернули їх увагу на стоячого поодаль власника квартири, в якій стався вибух. Поліцейські підійшли до нього та побачили на одязі сліди, які вказують на скоєння злочину стосовно жінки, тіло якої було виявлено в будинку по вул. Новій.

Також було встановлено, що загибла та чоловік раніше перебували у шлюбі.

За попереднім висновком працівників Павлоградського відділу ГУ ДСНС в Дніпропетровській області, причиною вибуху став витік природного газу в одній з квартир будинку. Після гасіння пожежі було оглянуто місце події, під час якого було виявлено пошкодження перестінку між кухнею та під’їздом будинку, а також перестінку між квартирами.

Слідчим відділенням Павлоградського відділу поліції внесено відомості до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження за ч. 2 п. 4 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Чоловік, підозрюваний в умисному вбивстві та порушенні вимог пожежної безпеки, затриманий згідно зі ст. 208 КПКУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.