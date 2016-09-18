Загинув заступник глави Адміністрації президента

Заступник глави Адміністрації президента Андрій Таранов загинув у неділю в Києві на Дніпрі.

Цю інформацію підтвердив "Українській правді" речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"За попередньою інформацією, транспортний засіб, яким він керував, а саме скутер, здійснив зіткнення з іншим плавзасобом", - сказав Тракало.

Водночас, за його словами, остаточні висновки про причини трагедії можна буде зробити після проведення необхідних експертиз.

Відомості за цим випадком внесені до ЄРДР за статтею 291 Кримінального кодексу (Порушення чинних правил на транспорті).

Разом з тим, в Адміністрації президента шоковані смертю Таранова.

"Шоковані, сумуємо через новину передчасної смерті Андрія Таранова", - повідомляє АП на своїй сторінці в Facebook.

За повідомленням АП, наразі з'ясовуються обставини його загибелі біля Гаванського моста на Дніпрі в Києві.