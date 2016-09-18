Протестувальники під посольством РФ спалили прапор і розійшлися

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Неділя, 18 вересня 2016, 17:46

Пікет біля будівлі посольства РФ у Києві, де в неділю відкрилася виборча дільниця з виборів до Державної Думи, в даний час завершився.

Як передає "Інтерфакс-Україна", учасники протесту вимкнули і демонтували звуковідтворювальну апаратуру, згорнули плакати з різними гаслами і пішли.

Перед цим вони спалили прапор РФ.

Біля будівлі посольства перебуває кілька десятків правоохоронців, але їх кількість суттєво зменшилася.

Обстановка спокійна. Охочих проголосувати в даний час не спостерігається.

Як повідомлялося, у неділю біля посольства РФ у Києві було затримано 3 людей.

Теми: Росія вибори
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