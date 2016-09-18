Бойовики відкривали вогонь 6 разів, без важкого озброєння - штаб

З опівночі до 18.00 неділі зафіксовано 6 випадків відкриття вогню по позиціях українських захисників.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, зазначаючи, що важке озброєння російсько-окупаційні війська не застосовували.

Зокрема, на Маріупольському напрямку противник вдався до збройних провокацій в районі Мар’їнки та Павлопіля, де бойовики вели турбуючий вогонь з кулеметів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку найбільше ворожих обстрілів сталося в Авдіївській промзоні. Ворог обстрілював українських захисників, використовуючи гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

Окрім того, на Маріупольському напрямку бойовики застосували далекобійні гвинтівки. Так, противник застосував снайперські групи в районі Мар’їнки.

У штабі зазначили, що вогонь у відповідь українські захисники не відкривали.

"Також Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських угод", - підкреслили в прес-центрі.

Як повідомлялося, речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в неділю повідомив, що за минулу добу серед українських військових загиблих і поранених немає.