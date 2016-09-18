Гройсман: Децентралізація - у пріорітеті держбюджету

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Неділя, 18 вересня 2016, 18:46

Децентралізація є одним із головних пріоритетів уряду у проекті бюджету на 2017 рік.

Про це заявив глава уряду Володимир Гройсман у своєму Facebook 18 вересня.

"Наступний рік буде уже третім в умовах децентралізації. Зміни, які уже відбуваються ... будуть далі тільки накопичуватись", - зазначив він.

Прем'єр навів приклад  Чернігова, де за січень-червень 2016 року видатки загального і спеціального фондів зведеного бюджету склали 919 млн грн.

"На 41,7% більше ніж за відповідний період 2015 року. Завдяки такому значному росту коштів вдалось збільшити фінансування медичної галузі, соціального захисту і забезпечення, будівництва важливих інфрастуктурних об’єктів, розвитку житлово-комунального господарства, а також культури і спорту", - зауважив Гройсман. 

Як відомо, 15 вересня урядовий проект закону про держбюджет України на 2017 рік було внесено до Верховної Ради, згідно з запланованими показниками, доходи у проекті держбюджету передбачені у сумуы 712,5 млрд грн, витрати - 790 млрд грн.

Українська правда

Теми: бюджет децентралізація Гройсман
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