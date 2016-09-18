В РФ поскаржилися на підкуп виборців ковбасою

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Неділя, 18 вересня 2016, 19:14

У Росії виборча комісія Астраханській області передала для розгляду в управління МВС скарги на підкуп виборців ковбасою.

Як повідомляють "Ведомости" з посиланням на голову облвиборчкому Ігоря Коровіна.

"Нам принесли цілий мішок ковбаси: жінка повідомила, що один з кандидатів розносить пакети з продуктовими наборами та своєю агітаційною продукцією. Ще одна скарга була на того ж кандидата: чоловік розповів, що йому дали 500 руб. і просили проголосувати за конкретну людину", - сказав Коровін.

Він уточнив, що всього в день голосування до виборчої комісії регіону надійшло 10 звернень.

Коровін також повідомив, що не знайшов підтверджень інформації, яку раніше повідомив керівник комісії РПЛ з виборчих прав, співголова моніторингової групи з виборів Ілля Шаблінський про довгій черги військовослужбовців, які вишикувалися до двох виборчих дільниць в Астрахані. 

Як зазначає Інтерфакс, Шаблінський заявив, що до Ради з прав людини при президенті РФ надходять повідомлення моніторингових груп про порушення на виборах.

"Інформація про порушення надходить постійно по самих різних регіонах", - заявив Ілля Шаблинський. За його словами, також обмежувалася робота спостерігачів.

У Санкт-Петербурзі вибори було припинено на двох дільницях.

Разом з тим у асоціації "Голос" - близько тисячі повідомлень про порушення.

У свою чергу голова ЦВК Елла Памфілова заявила, що ЦВК перевірить голосування на виборах за відкріпними посвідченнями, повідомляє Інтерфакс.

Вона пояснила, що ЦВК видав 1 млн 300 тис. відкріпних посвідчень на цих виборах. Памфілова заявила, що після виборів ЦВК проведе перевірку і з'ясує, чи перевищує кількість людей, які проголосували за відкріпними посвідченнями цю цифру.

Раніше Пафмілова пригрозила судовими позовами людям, які заявляють про "каруселі" з відкріпними посвідченнями на виборах у Держдуму.

Теми: Росія вибори
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IP: 83.10.37.---Wlodek Czyzewski18.09.2016 19:56
Пока в россии система................. Голосуй, Не голосуй- все равно получишь.............Пуй
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