Депутатам Європарламента покажуть "справжній Донбас" на лінії зіткнення

Депутатам Європарламенту покажуть результати агресії проти України і "справжню картинку Донбасу" поблизу лінії фронту.

Про це повідомила перший віце-спікер ВР, представник України у тристоронній контактній групі по Донбасу у Мінську Ірина Геращенко.

"Третій раз за останній тиждень - на Донбас. ... Але маємо їхати, аби показати депутатам Європейського парламенту результати агресії проти України, справжню картинку Донбасу, і не в тилу, не у Слов'янську - Краматорську, а поблизу лінії фронту. Цього разу ми будемо ... з євродепутатами Ребеккою Харм, Міхаелем Боні і Яроміром Штетіною та послом Украіни в ЄС Миколою Точицьким", - повідомила Геращенко.