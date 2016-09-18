Депутатам Європарламента покажуть "справжній Донбас" на лінії зіткнення

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Неділя, 18 вересня 2016, 19:40

Депутатам Європарламенту покажуть результати агресії проти України і "справжню картинку Донбасу" поблизу лінії фронту. 

Про це повідомила перший віце-спікер ВР, представник України у тристоронній контактній групі по Донбасу у Мінську Ірина Геращенко. 

"Третій раз за останній тиждень - на Донбас. ... Але маємо їхати, аби показати депутатам Європейського парламенту результати агресії проти України, справжню картинку Донбасу, і не в тилу,  не у Слов'янську - Краматорську, а поблизу лінії фронту. Цього разу ми будемо ... з євродепутатами Ребеккою Харм, Міхаелем Боні і Яроміром Штетіною та послом Украіни в ЄС Миколою Точицьким", - повідомила Геращенко. 

 
Теми: Донбас АТО Європарламент Геращенко
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