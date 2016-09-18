Бірюков: Таранов мав завтра вийти з відпустки

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Неділя, 18 вересня 2016, 20:21

Заступник глави АП Андрій Таранов, який загинув  18 вересня, мав у понеділок вийти з відпустки на роботу.

Про це в ефірі "112 Україна" повідомив радник президента України Юрій Бірюков.

За словами радника президента, Таранов кілька років працював без відпусток, і "викроював для себе кілька днів для відпочинку".

"Завтра мав вийти на роботу з відпустки", - зазначив Бірюков. 

"Він умовно працював волонтером, організував силову групу спецназу, проводив курси навчання, тренінги. Таранов був військовим з колосальним, унікальним досвідом", - додав він.

Як відомо, заступник глави АП Андрій Таранов загинув у неділю у Києві під час відпочинку на Дніпрі.

У поліції заявили, що  дані внесено до ЄРДР за ст. 291 КК (порушення діючих правил на транспорті). 

Теми: Адміністрація президента
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