Бірюков: Таранов мав завтра вийти з відпустки

Заступник глави АП Андрій Таранов, який загинув 18 вересня, мав у понеділок вийти з відпустки на роботу.

Про це в ефірі "112 Україна" повідомив радник президента України Юрій Бірюков.

За словами радника президента, Таранов кілька років працював без відпусток, і "викроював для себе кілька днів для відпочинку".

"Завтра мав вийти на роботу з відпустки", - зазначив Бірюков.

"Він умовно працював волонтером, організував силову групу спецназу, проводив курси навчання, тренінги. Таранов був військовим з колосальним, унікальним досвідом", - додав він.

Як відомо, заступник глави АП Андрій Таранов загинув у неділю у Києві під час відпочинку на Дніпрі.

У поліції заявили, що дані внесено до ЄРДР за ст. 291 КК (порушення діючих правил на транспорті).