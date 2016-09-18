Журналіст розповів, як охорона у "Жулянах" не давала знімати VIP-борт Льовочкіна з Відня

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Неділя, 18 вересня 2016, 23:08

В аеропорту "Жуляни" (Київ) охоронці із застосуванням фізичної сили перешкоджали знімати посадку приватного літака, яким користується нардеп та екс-голова адміністрації президента Віктора Януковича Сергій Льовочкін. 

Про це у Facebook повідомив журналіст "Схем" Михайло Ткач.

"Біля ВІП-терміналу аеропорту "Жуляни" охоронці з застосуваннями фізичної сили перешкоджали мені знімати посадку приватного літака, яким користується народний депутат і екс-голова адміністрації Януковича Сергій Льовочкін. Борт прилетів з Відня", - зазначив він.

Ткач додав, що штовхаючи та закриваючи руками об'єктив відеокамери, охорона перешкоджала знімати вихід людей з літака та вихід з ВІП-терміналу. 

Українська правда 

Теми: Льовочкін ЗМІ
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