Гройсман про бюджетників: "паразитів" на держресурсах не має бути

Глава уряду Володимир Гройсман висловив свою позицію щодо кількості бюджетників.

В ефірі "ТСН Тиждень" на телеканалі 1+1 ввечері 18 вересня Гройсман заявив, що є категоричним противником того, щоб в Україні "була надлишкова кількість людей, які просто паразитують на державних ресурсах".

"Много народу - мало кислороду"... Для нас важливо не скорочувати людей, для нас важливо підвищувати якість - освіти, охорони здоров'я, держуправління... Коли дуже багато людей займається справою, завжди втрачається якість", - додав Гройсман.

"У реформі державної служби чи у системній реформі охорони здоров'я, яку ми презентуємо найближчим часом, має бути ефективна, достатня кількість (чиновників), щоб надавати ефективну послугу", - підсумував глава уряду.

Українська правда