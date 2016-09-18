На кордоні з Польщею, Словаччиною та Угорщиною знову черги

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Неділя, 18 вересня 2016, 23:54

Перед пунктами пропуску із Польщею, Словаччиною та Угорщиною знову утворилися черги.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ.

Зокрема, станом на 22:00 18 серпня у напрямку Польщі черги утворилися на усіх пунктах пропуску: "Ягодин авто" – 350 машин, "Шегині" – 170, "Устилуг" – 150, "Рава-Руська" – 150, "Угринів" – 100, "Краковець" – 30, "Грушів" – 30, "Смільниця" – 30. 

У напрямку Словаччини  черги є на ПП "М.Березний" - 30 машин, у напрямку Угорщини - перед ПП "Лужанка" - 55 машин, "Вилок" – 10. 

Українська правда 

Теми: Польща кордон
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