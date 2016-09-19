Україна повинна не визнавати вибори у Держдуму Росії – Умеров

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Понеділок, 19 вересня 2016, 01:58

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров закликав владу України не визнавати результатів виборів до Державної думи, проведені не тільки на території анексованого Криму, а й Росії.

Про це він заявив у коментарі телеканалу 112.Украіна, передає Крим.Реалії.

"Ми спеціально вибори не відстежуємо. Я вранці о 10 годині виїжджав, заглянув на кілька дільниць, активності, як такої, не спостерігав. Ми не відстежуємо, тому що сам факт проведення виборів на окупованій території, невизнаній території, території, яка вважається іншою державою – це злочин. Україна повинна першою не визнати ці вибори не тільки в Криму, але і на території Росії, тому що вибори проходять за змішаною системою, є округи мажоритарні, а є списки, так звані пропорційні вибори", – прокоментував він.

Як відомо, Росія незаконно провела вибори в анексованому Криму.

Президент Петро Порошенко закликав країни "Великої сімки" та Європейського Союзу не визнавати легітимність парламентських виборів РФ, які Москва проводить в окупованому Криму та місті Севастополь.

Про невизнання російських виборів у Криму заявили США, Румунія, Данія, Естонія, Литва, Швеція

Теми: Крим Держдума
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