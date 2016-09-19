В Луцьку быля клубу "Опера" стався вибух

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Понеділок, 19 вересня 2016, 03:47

В Луцьку у клубу "Опера" стався вибух

Невідомий вибуховий пристрій здетонував на стоянці поруч з торговим центром "Гранд Волинь" у Луцьку, пошкоджено чотири автомобіля.

Про це повідомляє місцеве інформаційне агенство "Волинські новини".

Гучний вибух пролунав по проспекту Волі близько 23:30. Як з'ясували журналісти, спрацював невідомий вибуховий пристрій, який підклали під припаркований на стоянці "Лексус".

В результаті вибуху "Лексус" та ще чотири автівки, припарковані поруч, отримали лише незначні механічні пошкодження, а саме - спущені шини та подряпини на корпусі.

 
 

Наразі правоохоронці з'ясовують обставини інциденту та походження вибухівки.

Теми: Волинська область Луцьк вибух
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