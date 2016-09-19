В Луцьку быля клубу "Опера" стався вибух

В Луцьку у клубу "Опера" стався вибух

Невідомий вибуховий пристрій здетонував на стоянці поруч з торговим центром "Гранд Волинь" у Луцьку, пошкоджено чотири автомобіля.

Про це повідомляє місцеве інформаційне агенство "Волинські новини".



Гучний вибух пролунав по проспекту Волі близько 23:30. Як з'ясували журналісти, спрацював невідомий вибуховий пристрій, який підклали під припаркований на стоянці "Лексус".

В результаті вибуху "Лексус" та ще чотири автівки, припарковані поруч, отримали лише незначні механічні пошкодження, а саме - спущені шини та подряпини на корпусі.

Наразі правоохоронці з'ясовують обставини інциденту та походження вибухівки.