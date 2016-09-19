Путін вирішив повернути Росії МГБ

У Росії до 2018 року передбачається створити на основі ФСБ Міністерство держбезпеки, включивши в нього ФСО і СЗР.

Про це пише газета "Комерсант".

За даними джерел газети, йдеться про фактичне повернення ФСБ функцій Комітету держбезпеки СРСР. Передбачається, що нова структура отримає статус Міністерства держбезпеки (МДБ). При цьому в його склад увійдуть Служба зовнішньої розвідки і більшість підрозділів Федеральної служби охорони. Сьогоднішня ФСО збережеться у вигляді Служби безпеки президента РФ, якій крім охорони будуть підконтрольні спецзв'язок і транспортне обслуговування вищих посадових осіб.

Крім структурних змін нове міністерство отримає і нові функції. Наприклад, передбачається, що співробітники МДБ будуть не просто супроводжувати і забезпечувати розслідування кримінальних справ, порушених за їх матеріалами СКР і МВС, а здійснювати процесуальний нагляд за ними.

Головне управління процесуального контролю СКР, що виконувало ці функції, вже фактично ліквідовано, зазначає "Коммерсант". Більш того, МГБ буде займатися забезпеченням власної безпеки у всіх правоохоронних і силових структурах.

Слідче ж управління МГБ, яке отримає статус главку, зможе приймати до свого провадження найбільш резонансні і ты, які мають державне значення, кримінальні справи, підслідність яких сьогодні закріплена в КПК РФ за СКР та МВС.