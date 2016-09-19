Вчений: явка на виборах в Держдуму РФ може бути серйозно завищена

Статистичний аналіз явки на вибори, проведений російським фізиком Сергієм Шпількіна, показав, що в деяких російських регіонах вона могла бути серйозно завищена.

Про це пише BBC.

Шпількин склав графіки, в яких вісь X відповідає за офіційну явку на виборчих дільницях, а вісь Y - за кількість виборців, які проголосували на всіх ділянках з такою явкою.

SERGEI SHPILKIN

З графіка, побудованого за інформацією з усієї Росії, вчений робить висновок, що реальна явка виборців станом на 18:00 по Москві становила близько 32%. Центрвиборчком явку до того ж часу оцінював приблизно в 39%.

У зв'язку з цим Шпількин очікує, що реальна підсумкова явка по всій Росії складе не більше 38%, оскільки зазвичай в останні години приходять голосувати не більше 5% виборців. Вчений зазначає, що це найнижча явка в історії сучасної Росії.

При цьому, за його словами, з графіків випливає, що офіційна явка завищується. На графіку видно довге "праве плече", яке, за словами Шпількіна, з'явилося саме внаслідок завищення явки.

Вчений зазначає, що явка може завищуватися різними способами - від примусу до голосування до малювання підписів. Він не виключає, що в значній мірі це може бути вигідно "Єдиній Росії".

"Здається, що за часткою фальсифікату ці вибори будуть в першій трійці найгірших поряд з 2008-м і 2011-м роками", - пише Шпількин.

Він також навів окремі графіки по регіонах. За його словами, в Москві і Петербурзі порушень виявилося небагато. У числі лідерів за порушеннями Шпількин на підставі графіків називає Кемеровську область і Красноярський край.

Вчений вже застосовував такий спосіб аналізу даних після думських виборів 2011 року. Тоді на тлі масового невдоволення ходом і підсумками виборів це дослідження викликало широкий резонанс, його опублікували провідні російські ЗМІ. У 2012 році Шпількин отримав за нього премію "Политпросвет".