Вибори в РФ: Партія Путіна може отримати конституційну більшість

За підсумками підрахунку 53,09% бюлетенів "Єдина Росія" набрала 53,64% голосів на виборах в Держдуму РФ.

Про це пише "Дождь"

У ЛДПР - 13,86% голосів, КПРФ набрала 13,96%, "Справедлива Росія" -6,17. Решта партій поки не подолали 5-відсотковий бар'єр, необхідний для проходження в Держдуму.

За сумою місць, отриманих за списком і по одномандатних округах зараз "Єдина Росія" може отримати конституційну більшість в парламенті - 300 місць.

Вибори в Державну думу проводяться за змішаною системою: 225 депутатів обираються за партійними списками, 225 - за одномандатними округами.

Конституційна (кваліфікована) більшість у Державній думі дорівнює 300 голосам. Вона необхідна для подолання президентського вето та внесення змін до Конституції РФ. Востаннє у "Єдиної Росії" була конституційна більшість з 2007 по 2011 рік.