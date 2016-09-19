Касьянов: вибори були останньою можливістю демократичних змін в РФ

Голова російської опозиційної Партії народної свободи ("Парнас") Михайло Касьянов заявив, що засмучений низькою явкою виборців на вибори до російської Думи, які, на його думку, були "можливо, останньою можливістю змінити владу в країні демократичним шляхом".

Про це пише BBC.

За словами Касьянова, партія якого, згідно з даними екзит-полів і попередніми даними Центрвиборчкому, не проходить до Держдуми, звинувачувати у відсутності інтересу до виборів необхідно владу.

Лідер "Парнасу" переконаний, що влада "зробила все, щоб вбити у виборців довіру до цієї інституції, довести виборцям, що у них немає альтернативи, що результат відомий заздалегідь".

Зафіксовані на виборах порушення, за словами Касьянова, доводять, що, "незважаючи на обіцянки чиновників провести вибори чесно, влада боїться неконтрольованого результату".

У той же час Григорій Явлінський з непарламентської партії "Яблуко", яка, за попередніми даними, теж не потрапляє в Держдуму, заявив, що високо оцінює підсумковий результат.

Явлінський зазначив, що результат його партії, що набирає, за даними екзит-полів, близько 3% голосів, пояснюється нерівними умовами, створеними для учасників виборів.

За попередніми даними ЦВК, в Держдуму проходять ті ж чотири партії, що і в попередньому скликанні. Йдеться про "Єдину Росію", ЛДПР, КПРФ і "Справедливу ​​Росію".

За підсумками підрахунку 75% бюлетенів "Єдина Росія" набрала 54,22% голосів. На другому місці - КПРФ з 13,68% голосів, ЛДПР одержала 13,42%, а "Справедлива Росія" - 6,16%.

Явка склала 47,99% від усіх виборців. Статистичний аналіз явки на вибори, проведений російським фізиком Сергієм Шпількіна, показав, що в деяких російських регіонах вона могла бути серйозно завищена.

За сумою місць, отриманих за списком і по одномандатних округах зараз "Єдина Росія" може отримати конституційну більшість в парламенті - 300 місць.