У ЄС євродепутатам рекомендують не їхати далі Києва: бояться

Президент Європарламенту і всі голови політичних груп і фракцій прийняли рішення обмежити офіційну програму візиту євродепутатів в Україну тільки Києвом через безпекову ситуацію.

Про це повідомила віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірина Геращенко у Facebook.

За її словами, візит депутатів Європарламенту - членів парламентського комітету асоціації, готувався ще з травня. Євродепутати самі висловили бажання відвідати не лише Київ, але і Схід.

"І ось, за два дні до початку ПКА українська сторона отримала офіційного листа, що президент Європарламенту і всі голови політгруп і фракцій (так звана конференція керівників Європарламенту на чолі з президентом ЄП) обговорювала майбутній візит делегації своїх депутатів в Україну і прийняла рішення обмежити офіційну програму тільки Києвом, через безпекову ситуацію", - написала Геращенко.

Вона також пояснила, що офіційно керівництво Європарламенту депутатам не могло нічого забороняти, тому ЄП заборонив їхати своїм співробітникам.

"Не дозволяється їхати перекладачам і жодному співробітнику Європарламенту - через безпекову ситуацію. А депутатам рекомендували обмежити офіційний візит лише безпечним Києвом, а далі, мовляв, хто вже захоче - то їхня неофіційна справа", - зазначила Геращенко.

Вона зазначала, що три євродепутати все ж вирішили поїхати на схід України, щоб на власні очі побачити ситуації на Донбасі, це - Ребекка Хармс, Міхаель Боні і Яромір Стетіна.

"В нас є великі питання до наших європейських колег: а як же ви наполягаєте на проведенні виборів на територіях, де вашим співробітникам небезпечно перебувати навіть годину? А як там перебуватимуть спостерігачі, мовчу вже про безпеку виборчих дільниць...і взагалі, РФ же гарантувала режим тиші...", - написала Геращенко.

Очевидно, що це - подвійні стандарти і ми будемо говорити про це на кожній міжнародній зустрічі", - додала вона.

"Європейська правда"