Словаччина підтримує стабілізацію Сходу України і мінський процес - посольство

00
0
Понеділок, 19 вересня 2016, 09:43

Словаччина повністю підтримує стабілізацію Східної України і мінський процес як єдиний засіб для її досягнення, і закликає всі сторони конфлікту прискорити виконання своїх зобов'язань в рамках Мінських угод.

Про це йдеться у заяві посольства Словаччини в Україні, текст якої має "Європейська правда".

"Словаччина має повну впевненість в оцінці стану справ у реалізації Мінських угод, якими регулярно обмінюються члени ЄС в нормандському форматі, і які зовсім нещодавно обговорювалися на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Братиславі. На цей момент ми вважаємо найбільш важливим зосередитися на тому, щоб мінський процес був більш динамічним і виконання Мінських угод прискорилося", - йдеться у заяві.

Словаччина сподівається, що всі зацікавлені сторони будуть докладати спільні зусилля для сприяння виконанню зобов'язань за Мінськими домовленостями, адже це в інтересах стабільності на сході України і всього регіону.

"Словаччина, яка в даний час головує в ЄС, поважає єдність, з якою ЄС відреагував на кризу в Україні і готова сприяти досягненню консенсусу в цьому відношенні", - відзначається в заяві.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив,що Україна робить менше, ніж Росія для виконання своїх зобов'язань в рамках Мінських угод.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Захист Богатирьової: Росія відмовила, Куба мовчить, а рік минув
У ЄС євродепутатам рекомендують не їхати далі Києва: бояться
Путін вирішив відродити КДБ радянських часів - ЗМІ
В Луцьку біля клубу "Опера" стався вибух
Усі новини
Бестселлер

Фрагмент зі "Школи майбутнього" Кена Робінсона

Відео

Секретна дача Медведєва на 80 гектарах з висоти пташиного польоту