Словаччина підтримує стабілізацію Сходу України і мінський процес - посольство

Словаччина повністю підтримує стабілізацію Східної України і мінський процес як єдиний засіб для її досягнення, і закликає всі сторони конфлікту прискорити виконання своїх зобов'язань в рамках Мінських угод.

Про це йдеться у заяві посольства Словаччини в Україні, текст якої має "Європейська правда".

"Словаччина має повну впевненість в оцінці стану справ у реалізації Мінських угод, якими регулярно обмінюються члени ЄС в нормандському форматі, і які зовсім нещодавно обговорювалися на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Братиславі. На цей момент ми вважаємо найбільш важливим зосередитися на тому, щоб мінський процес був більш динамічним і виконання Мінських угод прискорилося", - йдеться у заяві.

Словаччина сподівається, що всі зацікавлені сторони будуть докладати спільні зусилля для сприяння виконанню зобов'язань за Мінськими домовленостями, адже це в інтересах стабільності на сході України і всього регіону.

"Словаччина, яка в даний час головує в ЄС, поважає єдність, з якою ЄС відреагував на кризу в Україні і готова сприяти досягненню консенсусу в цьому відношенні", - відзначається в заяві.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив,що Україна робить менше, ніж Росія для виконання своїх зобов'язань в рамках Мінських угод.