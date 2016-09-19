Захист Богатирьової: Росія відмовила, Куба мовчить, а рік минув

Захисник екс-міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової Дмитро Бєляєв вважає, що термін на проведення слідчих дій проти неї збіг.

"Максимальний термін кримінального провадження – рік. Стосовно особи більше, ніж рік, не можна проводити слідчі дії", – сказав він в інтерв'ю "Українським новинам".

"У 2015 році прокуратура звертається за дозволом до суду для проведення спеціального розслідування у відношенні Раїси Богатирьовій, який відкриває шлях для так званого "заочного суду". Печерський райсуд у липні 2015-го дав дозвіл на проведення спецрозслідування", – зазначив Бєляєв.

"З того моменту слідство могло передати справу до суду для рішення по суті – винна чи ні. Але слідчий і прокурор розуміли, що в них немає належних доказів. Тому вони вирішили просто затягувати справу", – заявив адвокат.

Бєляєв вважає, для припинення терміну слідства за наявності рішення суду про спецрозслідування Генпрокуратура могла лише направити якесь міжнародно-правове доручення.

"...вони направили доручення в Генеральну прокуратуру Росії й у Генеральну прокуратуру Республіки Куба... Ми намагаємося зрозуміти, як пов'язана Куба й Росія з угодою, яка зроблена в Україні", – сказав він.

"Але з Генпрокуратури Куби вже рік немає відповіді. А російська сторона їм відмовила. Цю відповідь слідство усіляко приховує від захисту й громадськості", – заявив адвокат.

На його думку, спрямувавши у вересні 2015 року ці доручення, Генпрокуратура на формальних підставах призупинила термін слідства, яке донині фактично не поновлено.

"Рішення про призупинення слідства ухвалювалося 24 вересня минулого року. І жодних слідчих дій відтоді не проводиться", – резюмував Бєляєв.

Захист Богатирьової стверджує, що Інтерпол 12 серпня припинив пошукові заходи у відношенні цієї чиновниці часів Віктора Януковича.