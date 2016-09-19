У ВР хочуть заявити про нелегітимність Держдуми РФ

"Народний фронт" закликає парламент підтримати заяву про нелегітимність Держдуми РФ і відповідне звернення до міжнародних партнерів.

Про це на брифінгу в понеділок повідомив лідер політичної партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.



"Спільна позиція всіх західних партнерів щодо невизнання легітимності Державної Думи РФ буде ще одним свідченням того, що ніхто не визнає і не визнає незаконну анексію Криму. Більше того, незаконна анексія Криму потягнула за собою зараз і незаконність вищого законодавчого органу Російської Федерації", - заявив він.

Яценюк повідомив, що "Народний фронт" закликає парламент підтримати заяву Верховної Ради про невизнання легітимності Державної Думи Російської Федерації та засудження проведення так званих виборів до Державної Думи РФ.

Крім того, він закликає "звернутися до Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, ОБСЄ та інших міжнародних організацій з тим, щоби світ не просто засудив вибори до Державної Думи РФ, але й приєднався до української позиції щодо нелегітимності цього органу, який був обраний Кремлем з порушенням всіх норм міжнародного права".

Фракція "Народний фронт", наголосив він, зареєструвала проект відповідної постанови.

"Звертаємося до членів парламенту і профільного комітету невідкладно зібратися, розглянути проект цієї постанови і на поточному тижні проголосувати та ухвалити відповідну заяву про визнання нелегітимності виборів до Державної Думи Російської Федерації", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Лідер "Народного фронту" висловив сподівання, що Верховна Рада у вівторок розпочне розгляд цього питання як одного з пріоритетних.

"Переконаний, що Президент України, який зараз перебуває на сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, також звернеться з відповідною заявою до всіх наших західних партнерів і до членів ООН з тим, щоби вибори були невизнані, щоби світ продемонстрував: Росія незаконно провела вибори на українській території, Росія незаконно сформувала Державну Думу", - наголосив Арсеній Яценюк.

Українська правда