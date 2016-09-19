Авакову призначили нову заступницю

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Понеділок, 19 вересня 2016, 11:26

Кабмін призначив Тетяну Ковальчук заступницею міністра внутрішніх справ.

Відповідне рішення було прийняте 14 вересня.

Раніше Ковальчук була помічником глави МВС.

На сайті Нацполіції розміщена декларація Ковальчук за 2013 рік. Згідно з нею ні сама чиновниця, ні її чоловік не заробили за той рік жодної копійки.

Серед майна у неї вказана лише квартира площею 39 квадратних метрів, а у її чоловіка – квартира на 30,9 квадрата. Також її чоловік володів земельною ділянкою площею 4000 квадратних метрів і позашляховиком Toyota Land Cruiser Prado 2005 року випуску.

На утримання свого майна чоловік Ковальчук, згідно з декларацією, потратив за рік 210 грн.

Українська правда

Теми: Аваков МВС
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IP: 91.197.254.---informator19.09.2016 11:59
Голодранцы на ЛендКруизере в замминистры - 1917 год напоминает, только без машины и деклараций. П..дец Украине с таким руководством страны.
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