Авакову призначили нову заступницю

Кабмін призначив Тетяну Ковальчук заступницею міністра внутрішніх справ.

Відповідне рішення було прийняте 14 вересня.

Раніше Ковальчук була помічником глави МВС.

На сайті Нацполіції розміщена декларація Ковальчук за 2013 рік. Згідно з нею ні сама чиновниця, ні її чоловік не заробили за той рік жодної копійки.

Серед майна у неї вказана лише квартира площею 39 квадратних метрів, а у її чоловіка – квартира на 30,9 квадрата. Також її чоловік володів земельною ділянкою площею 4000 квадратних метрів і позашляховиком Toyota Land Cruiser Prado 2005 року випуску.

На утримання свого майна чоловік Ковальчук, згідно з декларацією, потратив за рік 210 грн.

Українська правда