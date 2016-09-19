Freedom House: "вибори" в Криму не узаконять владу РФ на території України

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Понеділок, 19 вересня 2016, 11:59

У міжнародній правозахисній організації Freedom House наголошують, що голосування на виборах в Росії і окупованому нею Криму не було вільним і справедливим.

Про це йдеться в заяві віце-президента Freedom House у програмах надання допомоги в надзвичайних ситуаціях і багатосторонніх ініціатив Роберта Германа, оприлюдненому в понеділок.

"Вибори, що відбулися в Росії, а також в окупованому нею Криму, не легітимізують російську владу на українській території. Це "голосування " було яким завгодно, але тільки не вільним і справедливим. Жителі Криму не могли вирішувати, ні хто виграє вибори, ні хто стане нібито їх представниками", - заявив він.

Раніше в доповіді Freedom House "Свобода у світі - 2016" Крим був оцінений окремо як територія, непідконтрольна Україні, і отримав рейтинг "невільний".

Рівень дотримання політичних прав на півострові оцінений в 7 балів, громадянські свободи - в 6 (де 7 - найгірша оцінка з можливих).

Інтерфакс-Україна

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