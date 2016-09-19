Аваков з Луценком на комітеті розкажуть про гучні справи

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Понеділок, 19 вересня 2016, 13:50

Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності  заслухає міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, керівника Нацполіції Хатію Деканоїдзе і генпрокурора Юрія Луценка 21 вересня.

Про це на засіданні погоджувальної ради повідомив голова комітету, нардеп від "Батьківщини" Андрій Кожем'якін, передають "Українські Новини".

"21 вересня на спеціальному засіданні комітету ми будемо слухати інформацію міністра внутрішніх справ пана Авакова і керівника Національної поліції пані Деканоїдзе... Також на засідання прибуде на наше запрошення генеральний прокурор", - сказав він.

За словами Кожем'якіна, керівники силових відомств підтвердили свою участь в засіданні комітету.

Він зазначив, що на комітеті будуть розглянуто хід розслідування найбільш резонансних справ останнього часу.

Як відомо, 15 вересня правоохоронці провели одночасні обшуки в міськраді Харкова, а також у помешканнях мера міста Геннадія Кернеса та депутата від "Опозиційного блоку", екс-мера Харкова та екс-губернатора Харківської області Михайла Добкіна.

Теми: Аваков Луценко
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