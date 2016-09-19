Парубій: Питання ЦВК досі не узгоджене

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що питання членів ЦВК поки не узгоджене.

Про це він заявив на брифінгу у понеділок.

"Поки не буде узгодження поміж фракціями, мені вкрай складно виносити це на розгляд", - сказав він.

"Бо можлива парадоксальна ситуація, коли будуть зняті попередні члени ЦВК, а нові не обрані", - додав він.

"Тому я чекаю погодженого проекту. Нагадаю, що пропозицію вносить президент України. Профільний комітет і голів фракцій закликаю до чим швидшого погодження в цьому питанні", - зазначив Парубій.

Як відомо, 3 червня в Верховній Раді були зареєстровані президентські проекти постанов про звільнення 12 членів ЦВК у зв'язку з перевищенням терміну їх повноважень і призначення 11 членів Центрвиборчкому (№№ 4789 і 4790).

Голосування ВР щодо призначення нового складу ЦВК мало відбутися в середині червня, однак комітет Верховної Ради, який мав розглянути внесене президентом подання про призначення 11 членів ЦВК переніс розгляд у зв’язку із відповідною заявою керівників фракцій.

У ГМ "Опора" заявили, що для оновлення складу ЦВК без загрози проведенню довиборів до Верховної Ради вже вийшли всі терміни, але старий склад Центрвиборчкому може бути використаний для маніпуляцій з боку учасників виборів.

Українська правда