Ситник: найближчим часом НАБУ передасть в суди 40 справ

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Понеділок, 19 вересня 2016, 14:31

До жовтня Національне антикорупційне бюро України має намір передати до суду понад 40 справ.

Про це в понеділок на брифінгу повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передає ЛІГА.net.

"Зараз у мене запланована нарада з начальниками підрозділів детективів, і ми будемо обговорювати кожну справу. Фактично зараз ми думаємо до кінця вересня – початку жовтня передати в суд понад 40 справ", – сказав він.

Відповідаючи на питання журналістів, Ситник зазначив затягування розгляду справи одеського судді-стрілка Олексія Бурана.

"За два місяці, що справа знаходиться в суді, ніяких рухів не було. Тому ми зараз і говоримо про створення антикорупційного суду. Проблема в тому, що справи, що підслідні НАБУ, розглядаються "трійкою" суддів, які мають не менше п'яти років стажу. Ми зараз стикаємося з ситуаціями, коли справа не надходить до суду у зв'язку з тим, що 1500 суддів скоро залишаться без повноважень, і не завжди можна сформувати "трійку", яка буде слухати цю справу", – сказав він.

Як відомо, детективи НАБУ викрили суддю Бурана на отриманні хабара у розмірі 500 тисяч гривень.

29 березня під час проведення обшуку в його будинку суддя чинив опір працівникам НАБУ та Національної поліції і застосував вогнепальну зброю.

Пізніше Буран потрапив до лікарні, звідки втік.

31 березня Верховна Рада дозволила затримати і арештувати суддю.

29 липня НАБУ направило справу Бурана в суд.

Теми: НАБУ суд корупція Ситник
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IP: 46.119.243.---Evgen Loyko19.09.2016 15:46
Ребят, вот честно - после сегодня - вы можете хоть сто дел скопом передать в суд - антикоррупционеры вы никакие, после того, как Лещенко сегодня фактически восвояси отпустили. Ну разве что там будет расследование по Григоришину))
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