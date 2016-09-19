Луценко: Янукович створив мафіозну державну організацію

00
0
Понеділок, 19 вересня 2016, 15:25

Під час формування звинувачення проти колишнього президента України Віктора Януковича Генпрокуратура робитиме акцент на створенні ним злочинного угруповання. 

Про це під час засідання комітету ПАРЄ з питань науки, освіти, культури і ЗМІ заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Моя ставка як генпрокурора, відійти від звичайних статтей Кримінального кодексу, а застосовувати більше статтю 255 – "Створення злочинного угруповання для розкрадання державних коштів", - сказав він.

"Саме таким чином ми підходимо і до колишнього президента, який буде звинувачуватися в створенні злочинної, по суті мафіозної державної організації і до його людей, розставлених в усіх галузях господарського і державного життя", - додав Луценко.

В коментарі УП начальник управління спецрозслідування Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що провадження за статтею 255 щодо Януковича відкрили ще у 2015 році і наразі воно буде розширюватися і "можливо з'являться нові епізоди". За його словами, загалом щодо Януковича відкриті 8 кримінальних проваджень.

Як відомо, 15 вересня Суд Європейського Союзу визнав неправомірними санкції проти екс-президента Віктора Януковича, його сина Олександра та колишнього секретаря РНБО Андрія Клюєва на період 2014-2015 років, але правомірними на період 2015-2016 років.

Це, водночас,не означає фактичного зняття санкцій – оскільки від 2015 року діє нове санкційне рішення, яке потрібно оскаржувати окремо.

Українська правда

*Раніше у цьому матеріалу вказувалося, що проти Януковича відкриють нове провадження за статтею 255.

Теми: Янукович Луценко Генпрокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Суд ЄС підтвердив, що справ проти Януковича достатньо для санкцій - юрист 19 вересня 2016, 11:33
Янукович проти України: хто виграв та хто програв у суді ЄС 19 вересня 2016, 10:45
Суд ЄС ухвалив рішення щодо санкцій проти Януковичів та Клюєва 15 вересня 2016, 17:02
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Замість ув'язнення екс-ректор НАУ отримав домашній арешт
В Укрбюро Інтерполу прокоментували відмову шукати Богатирьову
Кубів: Рішення щодо зміни статуту "Нафтогазу" призупинене
Україна проситиме санкції для організаторів "виборів" у Криму
Усі новини
Пам'яті Гонгадзе

Мама Георгія. Історія життя журналіста, який зник

Відео

Секретна дача Медведєва на 80 гектарах з висоти пташиного польоту