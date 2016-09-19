Луценко: Янукович створив мафіозну державну організацію

Під час формування звинувачення проти колишнього президента України Віктора Януковича Генпрокуратура робитиме акцент на створенні ним злочинного угруповання.

Про це під час засідання комітету ПАРЄ з питань науки, освіти, культури і ЗМІ заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Моя ставка як генпрокурора, відійти від звичайних статтей Кримінального кодексу, а застосовувати більше статтю 255 – "Створення злочинного угруповання для розкрадання державних коштів", - сказав він.

"Саме таким чином ми підходимо і до колишнього президента, який буде звинувачуватися в створенні злочинної, по суті мафіозної державної організації і до його людей, розставлених в усіх галузях господарського і державного життя", - додав Луценко.

В коментарі УП начальник управління спецрозслідування Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що провадження за статтею 255 щодо Януковича відкрили ще у 2015 році і наразі воно буде розширюватися і "можливо з'являться нові епізоди". За його словами, загалом щодо Януковича відкриті 8 кримінальних проваджень.

Як відомо, 15 вересня Суд Європейського Союзу визнав неправомірними санкції проти екс-президента Віктора Януковича, його сина Олександра та колишнього секретаря РНБО Андрія Клюєва на період 2014-2015 років, але правомірними на період 2015-2016 років.

Це, водночас,не означає фактичного зняття санкцій – оскільки від 2015 року діє нове санкційне рішення, яке потрібно оскаржувати окремо.

Українська правда

*Раніше у цьому матеріалу вказувалося, що проти Януковича відкриють нове провадження за статтею 255.