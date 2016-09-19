Хуг: Порушення режиму тиші сконцентровані в Авдіївці, Ясинуватій і ДАП
Кількість порушень режиму тиші на Донбасі зменшилася з початку навчального року.
Про це під час прес-конференції в Донецьку повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг.
"У наших звітах вказано зменшення числа порушення режиму тиші з початку навчального року. Однак перемир’я не зовсім стійке", - зазначив він.
"Ситуація була позитивна в Луганській області, в деякі дні нами не зареєстровано жодного випадку порушення режиму припинення вогню. Однак уна лінії розмежування в донецькій області нам вдалося зафіксувати більше випадків порушення припинення вогню. Порушення сконцентровані в районі Авдіївки, Ясинуватої і Донецького аеропорту", - сказав Хуг.
Укрінформ, Українська правда