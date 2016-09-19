Лещенко: За антикорупціонерами ведеться стеження

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Понеділок, 19 вересня 2016, 17:04

Нардеп від БПП Сергій Лещенко заявляє, що проти антикорупціонерів ведеться спланована операція по дискредитації їхньої діяльності.

Про це Лещенко розповів під час брифінгу у понеділок.

"За нами, за антикорупціонерами ведеться незаконне стеження, прослуховування наших телефонних розмов, незаконний збір інформації, конфіденційних даних. Викид в інтернет по мені був зроблений через декілька годин після укладення угоди (купівлі квартири – ред.)", - сказав він.

"Конфіденційна інформація була незаконно оприлюднена та зманіпульована корупціонерами з якими я веду боротьбу. Люди Кононенка, Грановського, Мартиненка готують грунт для подальших атак, бо на кону мільйони, мільярди, які крадуться з державного бюджету", - додав Лещенко.   

Також він заявив, що ситуація із антикорупціонерами є наслідком тієї політики, яку проводить президент Петро Порошенко.

Лещенко також заявив, що далі продовжить антикорупційну боротьбу.

Під час брифінгу він заявив, що не отримував у подарунок квартир.

"Жодної квартири в подарунок я не отримав. НАБУ вивчило всю історію моїх доходів, отримало доступ до документів ще з радянських часів. Всі мої доходи є легальні, жодних відкатів чи дивних подарунків виявлено не було", - заявив він.

На уточнення, чи отримав він в подарунок квартиру по вулиці Гетьмана, Лещенко сказав: "Ця квартира не була мною отримана в подарунок, вона з'явилася в 2006 році".     

Як відомо, НАБУ провело перевірку факту купівлі квартири у центрі Києва нардепом Сергієм Лещенком. На брифінгу у понеділок директор НАБУ Артем Ситник заявив, що у покупці квартири є ознаки адміністративного правопорушення. Порушення полягає у взятті безвідсоткої позики в керівника УП Олени Притули.

Роман Кравець, Олександр Шумілін, УП

Теми: Лещенко квартири Верховна Рада
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Коментарі — 4
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IP: 68.105.24.---Tetyana Pikuleva19.09.2016 18:16
В принципі це і для того, щоб такі як Лещенко не перетворилися в щось подібне до РФного "полковника Захарченка". " ВСЕ МАЄ СВОЮ ЦІНУ"
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IP: 93.74.23.---discomfort19.09.2016 17:30
Це за вами стежать інші антикорупціонери, які теж хочуть до грантового корита.
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IP: 46.174.166.---obuhov19.09.2016 17:22
Секунду. Серёга а можно весь список? Сколько у него квартир? На Гетмана, на Подоле прописан, пентхаус в центре? Серёга ты на золотую жилу попал?
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IP: 109.76.98.---Dezdechado19.09.2016 17:19
Один раз плюнув, а тепер все життя доводитиме, що не верблюд...
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