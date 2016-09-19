Лещенко: За антикорупціонерами ведеться стеження

Нардеп від БПП Сергій Лещенко заявляє, що проти антикорупціонерів ведеться спланована операція по дискредитації їхньої діяльності.

Про це Лещенко розповів під час брифінгу у понеділок.

"За нами, за антикорупціонерами ведеться незаконне стеження, прослуховування наших телефонних розмов, незаконний збір інформації, конфіденційних даних. Викид в інтернет по мені був зроблений через декілька годин після укладення угоди (купівлі квартири – ред.)", - сказав він.

"Конфіденційна інформація була незаконно оприлюднена та зманіпульована корупціонерами з якими я веду боротьбу. Люди Кононенка, Грановського, Мартиненка готують грунт для подальших атак, бо на кону мільйони, мільярди, які крадуться з державного бюджету", - додав Лещенко.

Також він заявив, що ситуація із антикорупціонерами є наслідком тієї політики, яку проводить президент Петро Порошенко.

Лещенко також заявив, що далі продовжить антикорупційну боротьбу.

Під час брифінгу він заявив, що не отримував у подарунок квартир.

"Жодної квартири в подарунок я не отримав. НАБУ вивчило всю історію моїх доходів, отримало доступ до документів ще з радянських часів. Всі мої доходи є легальні, жодних відкатів чи дивних подарунків виявлено не було", - заявив він.

На уточнення, чи отримав він в подарунок квартиру по вулиці Гетьмана, Лещенко сказав: "Ця квартира не була мною отримана в подарунок, вона з'явилася в 2006 році".

Як відомо, НАБУ провело перевірку факту купівлі квартири у центрі Києва нардепом Сергієм Лещенком. На брифінгу у понеділок директор НАБУ Артем Ситник заявив, що у покупці квартири є ознаки адміністративного правопорушення. Порушення полягає у взятті безвідсоткої позики в керівника УП Олени Притули.

Роман Кравець, Олександр Шумілін, УП