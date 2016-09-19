Кабмін хоче дати СБУ додатково півмільярда гривень

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Понеділок, 19 вересня 2016, 17:55

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді збільшити фінансування СБУ на 0,5 млрд гривень до 6 млрд гривень в 2017 році.

Про це йдеться в зареєстрованому 15 вересня законопроекті про державний бюджет на 2017 рік, передають Українські Новини.

З цих коштів майже 6 млрд гривень пропонується виділити центральному управлінні СБУ, а 11,5 млн гривень - Антитерористичному центру на координацію діяльності у запобіганні терористичним актам і боротьбу з тероризмом.

З передбачених проектом для центрального управління служби засобів 5,5 млрд гривень передбачено на забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи СБУ.

Ще 162,5 млн гривень передбачено на медичне обслуговування та оздоровлення особового складу та утримання закладів дошкільної освіти служби, 120,1 млн гривень - на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців СБУ, 100 млн гривень - на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави.

Також 57,2 млн гривень передбачено на підготовку і перепідготовку кадрів служби вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації, 31,1 млн гривень - на забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією.

Як відомо, урядовий проект закону про держбюджет України на 2017 рік внесено до Верховної Ради 15 вересня.

Теми: бюджет СБУ
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