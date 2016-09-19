ГПУ не має інформації про зміну громадянства Януковича та Азарова
Генпрокуратура заявляє про відсутність інформації про вихід з українського громадянства екс-президента Віктора Януковича та екс-прем'єра Миколи Азарова.
Про це йдеться у відповіді ГПУ на запит "Українських новин".
"Відповідно до існуючої інформації Янукович В. Ф. і Азаров Н. Я. у цей момент є громадянами України", - сказано у відповіді.
За даними Генпрокуратури, відомості про зміну ними громадянства під час досудового розслідування не встановлені.
Раніше російські ЗМІ повідомили, що Янукович і Азаров отримали громадянство Росії.
Як відомо, правоохоронні органи впевнені, що Росія ніколи не видасть Україні Азарова для притягнення до кримінальної відповідальності.
Генеральна прокуратура має намір передати в суд обвинувачення Януковича в державній зраді до 2017 року.