ГПУ не має інформації про зміну громадянства Януковича та Азарова

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Понеділок, 19 вересня 2016, 18:15

Генпрокуратура заявляє про відсутність інформації про вихід з українського громадянства екс-президента Віктора Януковича та екс-прем'єра Миколи Азарова.

Про це йдеться у відповіді ГПУ на запит "Українських новин".

"Відповідно до існуючої інформації Янукович В. Ф. і Азаров Н. Я. у цей момент є громадянами України", - сказано у відповіді.

За даними Генпрокуратури, відомості про зміну ними громадянства під час досудового розслідування не встановлені.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що Янукович і Азаров отримали громадянство Росії.

Як відомо, правоохоронні органи впевнені, що Росія ніколи не видасть Україні Азарова для притягнення до кримінальної відповідальності.

Генеральна прокуратура має намір передати в суд обвинувачення Януковича в державній зраді до 2017 року.

Теми: Генпрокуратура Янукович Азаров
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