Поліція затримала дезертира, який вбив військового

28-річний військовий бригади, розташованої у селі Проходи Харківської області, вбив одного свого товариша по службі й поранив іншого.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Інформацію про цю подію правоохоронцям повідомив командир бригади у неділю пізно ввечері.

Поліція встановила, що військовий вбив 40-річного чоловіка, іншого важко поранив, а потім втік, прихопивши з собою автомат та боєкомплект.

Правоохоронці затримали підозрюваного в Харкові, у районі П'ятихаток.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років.

Українська правда