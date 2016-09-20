Кабмін розгляне зміни до держбюджету-2016 на 6 млрд грн - Гройсман

Кабінет міністрів має намір на засіданні в четвер, 22 вересня, розглянути зміни до державного бюджету на 2016 рік на суму 6 млрд грн.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі ICTV в понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми працювали з Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, над тим, щоб спрогнозувати грошове забезпечення до кінця року. Ми прийняли необхідні рішення і коригування в обсязі 6 млрд грн, які зміни за якими цифрам відбудуться в четвер на засіданні уряду", - сказав він.

Прем'єр додав, що після прийняття змін до держбюджету-2016 на засіданні уряду він буде направлений до Верховної Ради.

"Потім ми направимо ці вимірювання в український парламент і за підтримки українського парламенту зможемо дуже впевнено дивитися на завершення цього бюджетного року", - додав він.