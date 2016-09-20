Кабмін розгляне зміни до держбюджету-2016 на 6 млрд грн - Гройсман

464 перегляди
0
Вівторок, 20 вересня 2016, 00:51

Кабінет міністрів має намір на засіданні в четвер, 22 вересня, розглянути зміни до державного бюджету на 2016 рік на суму 6 млрд грн.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі ICTV в понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми працювали з Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, над тим, щоб спрогнозувати грошове забезпечення до кінця року. Ми прийняли необхідні рішення і коригування в обсязі 6 млрд грн, які зміни за якими цифрам відбудуться в четвер на засіданні уряду", - сказав він.

Прем'єр додав, що після прийняття змін до держбюджету-2016 на засіданні уряду він буде направлений до Верховної Ради.

"Потім ми направимо ці вимірювання в український парламент і за підтримки українського парламенту зможемо дуже впевнено дивитися на завершення цього бюджетного року", - додав він.

Теми: Кабінет міністрів держбюджет
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Кабмін оприлюднив проект бюджету-2017: дефіцит – 77,5 мільярда 19 вересня 2016, 12:40
Тука сподівається, що Кабмін у жовтні розгляне план відновлення Донбасу 17 вересня 2016, 17:16
Оприлюднено основні показники проекту держбюджету-2017 17 вересня 2016, 07:51
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Кабмін розгляне зміни до держбюджету-2016 на 6 млрд грн - Гройсман
РосЗМІ повідомляють про стрілянину під Москвою й вбивство Жиліна
"Укртрансгаз" повернули в управління "Нафтогазу"
За президента Трампа США продаватимуть Україні зброю – екс-спікер Конгресу
Усі новини
5 хитрощів

Як переконувати та схиляти людей на свій бік

Бестселлер

Фрагмент зі "Школи майбутнього" Кена Робінсона