У Румунії почалися навчання за участю українських військових

У Румунії 19 вересня розпочалися спільні військові навчання Blonde Avalanche 16 за участю військовослужбовців з України, Румунії, Угорщини та Словаччини.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Українські учасники в складі міжнародного об'єднаного понтонно-мостового батальйону тренуються у виконанні завдань, пов'язаних з ліквідацією наслідків стихійних лих і мінімізацією збитків.

В ході маневрів також передбачені спеціальні тренінги для командного складу і робота на незнайомій місцевості в таборі поблизу населеного пункту Мартінешті.

За інформацією угорськомовних ЗМІ, об'єднаний батальйон в період спільних навчань зведе понтонну переправу через річку Сомеш. Через загрозу частих повеней в басейнах річок Тиси і Дунаю Румунія, Україна, Угорщина та Словаччина щорічно влаштовують навчання Blonde Avalanche.