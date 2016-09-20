На кордоні з Польщею в чергах стоять більше 500 авто

У пунктах пропуску на кордоні з Польщею станом на 22:00 19 вересня в чергах чекають 540 автомобілів.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні ДПСУ.

Так, в пункті пропуску "Ягодин авто" стоять 180 машин, в ПП "Рава-Руська" - 100, "Краковець" - 100, "Устилуг" - 80, "Угринів" - 50, "Шегині" – 30.

У пунктах пропуску "Грушів" і "Смільниця" черг немає.

У напрямку Словаччини в ПП "М. Березний" стоять 30 авто, в напрямку Угорщини в ПП "Тиса" очікують 25 машин.

На кордоні з Молдовою і Румунією автомобільних черг немає.