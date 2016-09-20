У Сирії гуманітарний конвой потрапив під авіаобстріл

00
0
Вівторок, 20 вересня 2016, 02:47

В Алеппо гуманітарний конвой "Червоного Хреста" і сирійської організації "Червоний півмісяць" потрапив під авіаобстріл.

Про це повідомляє Reuters.

В результаті атаки загинули 14 добровольців "Червоного півмісяця". Також постраждали, щонайменше, 18 з 31 вантажівки, які доставляли гумконвой.

Сирійська обсерваторія з прав людини заявляє, що удари завдали сирійські або російські військові. Це сталося через кілька годин після того, як сирійська армія оголосила про припинення перемир'я. Всього з моменту закінчення перемир'я в Алеппо були здійснені 35 авіаударів.

Спецпосланець ООН по Сирії Стаффан де Містура заявив, що "обурення з приводу цієї атаки величезне".

Перемир'я в Сирії було оголошено 12 вересня. 19 вересня влада Сирії заявила, що припиняє дотримуватися "режиму тиші".

Теми: Сирія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Радбез ООН збирається на екстрене засідання щодо Сирії 18 вересня 2016, 03:00
Білий дім висловив співчуття у зв'язку з жертвами авіадура в Сирії 18 вересня 2016, 02:27
В РФ заявили, що у Сирії від авіаудару США загинули 62 сирійських солдата 17 вересня 2016, 23:19
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Кабмін розгляне зміни до держбюджету-2016 на 6 млрд грн - Гройсман
РосЗМІ повідомляють про стрілянину під Москвою й вбивство Жиліна
"Укртрансгаз" повернули в управління "Нафтогазу"
За президента Трампа США продаватимуть Україні зброю – екс-спікер Конгресу
Усі новини
"То є Львів"

6 найкращих кліпів, знятих у місті

Культура

Музей і церква: Приречені на співпрацю