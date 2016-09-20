У Сирії гуманітарний конвой потрапив під авіаобстріл

В Алеппо гуманітарний конвой "Червоного Хреста" і сирійської організації "Червоний півмісяць" потрапив під авіаобстріл.

Про це повідомляє Reuters.

В результаті атаки загинули 14 добровольців "Червоного півмісяця". Також постраждали, щонайменше, 18 з 31 вантажівки, які доставляли гумконвой.

Сирійська обсерваторія з прав людини заявляє, що удари завдали сирійські або російські військові. Це сталося через кілька годин після того, як сирійська армія оголосила про припинення перемир'я. Всього з моменту закінчення перемир'я в Алеппо були здійснені 35 авіаударів.

Спецпосланець ООН по Сирії Стаффан де Містура заявив, що "обурення з приводу цієї атаки величезне".

Перемир'я в Сирії було оголошено 12 вересня. 19 вересня влада Сирії заявила, що припиняє дотримуватися "режиму тиші".