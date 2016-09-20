Євродепутат Хармс: Виборів на Донбасі не може бути, поки там знаходяться військові РФ

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Вівторок, 20 вересня 2016, 04:34

Ніякі вільні вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу не можуть бути проведені, поки там перебувають російські військові і найманці, а також поки не буде переданий контроль над українським кордоном Україні або міжнародній організації типу ООН.

Про це заявила під час прес-конференції в Краматорську в понеділок депутат Європарламенту, член Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС Ребекка Хармс, повідомляє "Укрінформ".

"Вибори дуже важливі в цьому регіоні. Але вибори в умовах, коли ця територія зараз контролюється "зеленими чоловічками" і найманцями з Чечні, Югославії та інших частин світу, - такі вибори ніколи не можуть бути сприйняті як вільні вибори, і вони не будуть прокладати шлях до миру", - підкреслила вона.

Євродепутат також прокоментувала нещодавні заяви глав МЗС Німеччини та Франції щодо необхідності швидкого проведення виборів на цих територіях.

"Якщо Еро і Штайнмаєр дуже бажають проведення незабаром виборів, то вони повинні враховувати, що російська зброя і російські солдати повинні бути виведені з Донецької та Луганської областей, а контроль над українським кордоном повинен бути переданий Україні, або, щонайменше, міжнародній організації, наприклад ООН", - заявила Хармс.

За її словами, спочатку має відбутися нормалізація ситуації в сфері безпеки, а вже потім можна проводити вибори.

Теми: Донбас Європарламент вибори
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