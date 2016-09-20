Порошенко обговорив з Хілларі Клінтон реформи і агресію РФ
Президент України Петро Порошенко в Нью-Йорку провів зустріч з кандидатом в президенти США Хілларі Клінтон.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Український президент подякував Клінтон за підтримку суверенітету і територіальної цілісності української держави.
"Для мене ця зустріч дуже важлива. Я вдячний вам за чітку позицію щодо підтримки українського суверенітету, територіальної цілісності і незалежності, а також за підтримку при проведенні реформ, які здійснюються в останні два роки", - сказав Порошенко.
У свою чергу кандидат в президенти США зазначила, що їй цікаво почути, які реформи здійснюються в Україні.
"Це хороша можливість обговорити прогрес України і зміни, які здійснюються в умовах російської агресії", - сказала Клінтон.
Петро Порошенко перебуває з візитом в США, де візьме участь в 71-й Генасамблеї ООН. Виступ президента на засіданні ГА ООН відбудеться 21 вересня.
Президент проводить зустріч з кандидатом у Президенти США Гілларі Клінтон pic.twitter.com/56XdDcgR58— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 20 вересня 2016 р.