Порошенко обговорив з Хілларі Клінтон реформи і агресію РФ

Президент України Петро Порошенко в Нью-Йорку провів зустріч з кандидатом в президенти США Хілларі Клінтон.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Український президент подякував Клінтон за підтримку суверенітету і територіальної цілісності української держави.

"Для мене ця зустріч дуже важлива. Я вдячний вам за чітку позицію щодо підтримки українського суверенітету, територіальної цілісності і незалежності, а також за підтримку при проведенні реформ, які здійснюються в останні два роки", - сказав Порошенко.

У свою чергу кандидат в президенти США зазначила, що їй цікаво почути, які реформи здійснюються в Україні.

"Це хороша можливість обговорити прогрес України і зміни, які здійснюються в умовах російської агресії", - сказала Клінтон.

Петро Порошенко перебуває з візитом в США, де візьме участь в 71-й Генасамблеї ООН. Виступ президента на засіданні ГА ООН відбудеться 21 вересня.