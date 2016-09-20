Порошенко обговорив з Хілларі Клінтон реформи і агресію РФ

323 перегляди
0
Вівторок, 20 вересня 2016, 05:15

Президент України Петро Порошенко в Нью-Йорку провів зустріч з кандидатом в президенти США Хілларі Клінтон.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Український президент подякував Клінтон за підтримку суверенітету і територіальної цілісності української держави.

"Для мене ця зустріч дуже важлива. Я вдячний вам за чітку позицію щодо підтримки українського суверенітету, територіальної цілісності і незалежності, а також за підтримку при проведенні реформ, які здійснюються в останні два роки", - сказав Порошенко.

У свою чергу кандидат в президенти США зазначила, що їй цікаво почути, які реформи здійснюються в Україні.

"Це хороша можливість обговорити прогрес України і зміни, які здійснюються в умовах російської агресії", - сказала Клінтон.

Петро Порошенко перебуває з візитом в США, де візьме участь в 71-й Генасамблеї ООН. Виступ президента на засіданні ГА ООН відбудеться 21 вересня.

Теми: Порошенко Клінтон
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
ЗМІ: Президент доручив врегулювати конфлікт навколо "Укртрансгазу" 19 вересня 2016, 18:45
Порошенко на саміті ООН розповів про переселенців і агресію Росії 19 вересня 2016, 18:35
Климпуш-Цинцадзе вважає, що заробляти в Росії неетично 19 вересня 2016, 11:56
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Кабмін розгляне зміни до держбюджету-2016 на 6 млрд грн - Гройсман
РосЗМІ повідомляють про стрілянину під Москвою й вбивство Жиліна
"Укртрансгаз" повернули в управління "Нафтогазу"
За президента Трампа США продаватимуть Україні зброю – екс-спікер Конгресу
Усі новини
Пам'ять

Неопублікована розмова з Романом Іваничуком

"То є Львів"

6 найкращих кліпів, знятих у місті